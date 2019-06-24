Взрывы в Арысе: город эвакуирован

1 человек погиб, свыше 70 получили ранения в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арыс на юге Казахстана.

Глава Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил о полной эвакуации города, в котором проживает около 45 тысяч человек.

В Шымкенте развернуты 15 пунктов приема жителей Арыса. Пострадавшие доставлены в больницы города.

Местные СМИ сообщают о пропаже десятков детей, так как эвакуация учебных и дошкольных учреждений проходила без оповещения родителей. Власти обещают при помощи волонтеров найти детей в кратчайшие сроки.

В Арыс прибыли дополнительные отряды стражей правопорядка, в связи со случаями мародерства.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арыс, произошло возгорание, повлёкшее взрыв части боеприпасов.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что взрывы могут продолжаться еще несколько дней. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выехал на место ЧП.