По канату над Таймс-сквером

Ник и Лияна Валленда, брат и сестра из знаменитой династии канатоходцев, прошли над нью-йоркской площадью Таймс-сквер по канату, натянутому между 25-этажными небоскрёбами. Длина каната составляла 396 метров.

Брат и сестра двигались навстречу друг другу и встретились на 36 минуте. Брат перешагнул через сестру, после чего они продолжили движение по канату.

Власти города дали разрешение на экстремальный трюк, обязав канатоходцев пользоваться страховкой. В 2017 г. Лияна упала с 9-метровой высоты, получив серьезные травмы. Но, по её словам, она никогда не позволит страху победить.