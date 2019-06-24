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Срочная новость

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По древнему Бангкоку на вейкборде

Двукратный чемпион мира по вейкбордингу Доминик Гюрс, который в зимний период живет и тренируется в Таиланде, решил совместно с Red Bull снять серию программ под названием "Исследуя Бангкок" (Searching Bangkok). В первом эпизоде совместно с фуд-блогером Petch Гюрс рассказывает о тайской кухне. Во втором эпизоде обучается паре-тройке трюков у известного местного трейсера Анана Анвара и отправляется в Тайский вейкпарк, чтобы продемонстрировать свое владение доской. В третьем эпизоде Гюнс назовет имя победителя турнира по диджеингу Red Bull 3Style, а также сам обучится мастерству сведения музыки и искусству граффити. Завершает проект — исполнение давней мечты Гюрса — он прокатится по каналам древнего Бангкока на вейкборде.

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