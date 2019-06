Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уходит в отставку

View this post on Instagram

Принял решение обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий Главы Республики Ингушетия. Это личное решение, направленное на достижение единства нашего народа. Душой и сердцем остаюсь всегда со своей республикой, со своим народом, с каждым из вас! Дала аьттув боакхалба вай! Дала тIехье беркате йойла!