В Европе будет очень жарко

В Европу приходит аномальная жара. Теперь это случается практически каждый год, но нынешним летом волна горячего воздуха накрывает ряд стран ЕС уже в июне. В Бельгии, Австрии, Испании, Венгрии - ожидается от 30 до 40 градусов по Цельсию. К рекордной жаре готовится и Франция. В четверг в центре страны воздух может прогреться до 42–45 градусов. В Париже - до 40 в тени.

Франсуа Гуран, метеоролог: "В ближайшие шесть-семь дней температура будет повышаться. Показатели могут превысить самые высокие отметки, ранее зафиксированные в июне. Нас ждут жаркие дни, сравнимые с теми, которые были в августе 2003 года, когда Франция пережила самую сильную жару со времен окончания Второй мировой войны".

Чтобы облегчить участь парижан и гостей столицы, мэрия распорядилась открыть парки и сады в ночное время, установить дополнительно фонтанчики с водой.

"Как и все остальные, я не слишком рада такой жаре, потому что в парижских квартирах зачастую нет кондиционеров. Люди покупают вентиляторы, закрывают ставни и жалюзи. А еще мы стараемся уходить из дома на улицу, и находить местечко у воды. Вот как здесь, например. Здесь красиво!"

"Мы уже полюбовались Эйфелевой башней, а сейчас направляемся в сторону Триумфальной арки. Но раза четыре, наверное остановимся, потому что очень жарко. Я живу в Замбии в настоящее время. Могу сказать, что там прохладнее чем во Франции".

Особенно тяжело жару переносят дети, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Медики советуют им по возможности оставаться дома, пить больше воды, и принимать душ. В Германии не исключают, что жара может побить рекорд 2015 года, когда столбик термометра поднимался до отметки в сорок и три десятых градуса. В Испании пик жары ожидают в середине недели.