Греческие леса поедает жук

Огромные площади лесов на севере Греции вырубаются в попытке остановить размножение жука-вредителя – большого соснового лубоеда. От нашествия этого жука больше всего пострадал холм Шейх-су, или Кедровый холм, расположенный к северу от Салоник. Леса на этом холме выполняют функцию лёгких второго по величине города Греции.

По словам Теохариса Загаса, преподавателя Школы лесоводства Университета им. Аристотеля в Салониках, вырубка старых деревьев - это единственный способ спасти молодую поросль:

«Лучший способ борьбы - это уничтожение засохших и заражённых деревьев. Главным образом заражённых, так как жуки всё еще в них и могут перебраться оттуда на новые деревья, тогда как из засохших деревьев они уже ушли».

Лубоеды поражают ослабленные засухой деревья. Резкий рост численности лубоедов связан с увеличением числа таких деревьев. Из-за недофинансирования лесничества не проводили регулярный осмотр деревьев, который бы позволил предупредить массовое размножение жуков-вредителей.