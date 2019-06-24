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Грузия

Власти Грузии обещают уступки, оппозиция — новые акции протеста

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 Андрей Позняков 
Власти Грузии обещают уступки, оппозиция — новые акции протеста
Авторское право
REUTERS/Irakli Gedenidze
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Власти Грузии обещают новые уступки оппозиции на фоне акций протеста. Правящий блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявил об ускорении реформ для проведения парламентских выборов в следующем году по пропорциональной системе с нулевым проходным барьером.

Требования общества должны быть выполнены. Те, кто организовал массовое насилие, и те, кто превысил свои должностные полномочия, должны быть наказаны. Что касается сегодняшнего решения [о реформе избирательного законодательства], то оно принято прежде всего по воле нашего общества и молодого поколения.
Бидзина Иванишвили
лидер партии «Грузинская мечта»

Генпрокуратура Грузии объявила об уголовном деле против полицейских, подозреваемых в превышении полномочий при разгоне демонстраций в Тбилиси. Ранее, в соответствии с ещё одним требованием протестующих, подал в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Демонстранты требуют также отставки главы МВД Георгия Гахарии и объявления досрочных парламентских выборов.

Политический кризис в Грузии начался после скандала вокруг выступления в грузинском парламенте депутатов Госдумы, один из которых сел в кресло спикера. Демонстрации сопровождаются антироссийскими лозунгами, а также обвинениями в оккупации Абхазии и Южной Осетии. Москва заявляет о провокации.

Пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, - это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю.
Сергей Лавров
глава МИД России

После начала выступлений с антироссийскими лозунгами в Тбилиси Москва прерывает авиасообщение с Грузией, как объяснили в Кремле, до «возвращения ситуации в Грузии в нерусофобское русло». Роспотребнадзор вновь обещает ужесточить контроль за импортом грузинского вина, качество которого, как утверждают в ведомстве, ухудшилось.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков