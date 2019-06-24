Жарко, как в Сахаре

C момента сообщения госметеослужбы Франции о том, что на текущей неделе практически на всей территории страны установятся температуры, порой превышающие 40 градусов по Цельсию, соответствующие службы и учреждения стали готовиться к тому, чтобы помочь людям пережить аномальную жару.

В Париже мэрия продлила часы работы бассейнов, в общественных зданиях установили дополнительные кондиционеры.

Но есть те, кто ждет погоды с температурными значениями Сахары с нетерпением, как этот продавец прохладительного: "Холодные напитки и мороженое будут разлетаться, много клиентов, конечно, будет".

Ажиотаж в отделах, торгующих кондиционерами, объясним: 16 лет назад неготовность государства и общества к аномальной жаре обошлись в тысячи смертей, большинство жертв были пожилыми людьми.

Синоптики сообщают, что пик жары придется на середину недели, к выходным температура, пусть и медленно, начнет снижаться.