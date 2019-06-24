Где колбаса вкуснее: на Востоке или на Западе?

Упаковка обманывает покупателей. Это официально подтвердил доклад, опубликованный Европейской Комиссией по итогам проверочной закупки продуктов питания в магазинах 19 стран ЕС.

Лишь две трети товаров имели одно и то же качество и состав в разных регионах. В 9% случаях даже идентичная упаковка не гарантировала одинаковый состав еды, 22% продуктов различались, несмотря на схожее названии и оформление.

Это показывает, что разница в качестве продуктов питания — не миф, а реальность. Если вы посмотрите на цифры, треть протестированных продуктов вводит потребителя в заблуждение. И мы не должны останавливаться лишь на одной проверке, национальные органы власти должны продолжать выполнять свою работу так же, как и организации, защищающие права потребителей. Полин Констан Европейская организация потребителей

На разное качество одних и тех же продуктов ещё до проведения контрольной закупки жаловались потребители в разных странах ЕС, чаще всего в Восточной Европе. В венгерских магазинах покупатели рассказывали Euronews, что ощущают себя обманутыми:

_— Я думаю, в конце концов выяснится, что здесь в Венгрии под теми же брендами продается еда худшего качества, вот что я думаю.

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— Вот, например, в этом магазине, который принадлежит немецкой компании, на упаковке «Нутеллы» есть надписи на немецком: и вкус не тот, и цвет темнее, чем в других пачках «Нутеллы», которые продаются в других венгерских магазинах.

Предположения, что на Востоке продают товары худшего качества, чем на Западе, исследование Еврокомиссии не подтвердило. В докладе отмечается, что такие проблемы наблюдаются в разных регионах Европы.