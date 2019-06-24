Для студентки-автомеханика создали руку на 3D-принтере

Жительница польского города Ярослава Кинга Вавро родилась без правой руки, но даже это не смогло остановить 19-летнюю девушку, которая обожает автомобили и мечтает стать автомехаником. Сейчас Кинга учится в техническом колледже, и недавно одноклассники сделали ей особенный подарок: они разработали дизайн протеза, который затем распечатали на 3D-принтере. В него встроены фонарик и магниты, чтобы девушка могла держать болты и шурупы. Недавно благодаря протезу Кинга сдала экзамены - без помощи преподавателей.

Мама Кинги говорит, что еще никогда не видела свою дочь такой счастливой: «Она была очень замкнутой, ей приходилось очень много работать с психологами. А сейчас мой ребенок улыбается. Она счастлива. Скоро она исполнит свою мечту, и всё это благодаря ее одноклассникам и преподавателям. Я навсегда останусь перед ними в неоплатном долгу».

Распечатать протез одноклассникам Кинги помог фонд E-Nable. Это глобальная сеть, которая объединяет добровольцев, готовых распечатать на своем 3D-принтере протезы рук и кистей для тех, кто в этом нуждается.

«Я раньше очень боялась, боялась того, как люди меня будут воспринимать, как они будут ко мне относиться, я переживала из-за того, что люди будут разглядывать меня. А сейчас я выхожу гулять, надевая протез, и даже нарочно показываю его, чтобы люди видели, что я особенная», - говорит Кинга.