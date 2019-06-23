Джонсон и Хант: гонка за пост лидера

Встречу избирателей тори с кандидатами на пост лидера Консервативной партии и одновременно премьер-министра показали в прямом эфире основные британские телеканалы.

Лидеру гонки бывшему мэру Лондона и бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону пришлось отвечать на вопрос о бытовом скандале: в пятницу соседи политика вызвали полицию, услышав крики и шум, доносившиеся из его дома.

Можно ли по личной жизни политика судить о его способности возглавить правительство? Наблюдатели отмечают, что Джонсон ушел от ответа.

"Я уже пытался подробно ответить на это вопрос. Но я думаю, что люди хотят знать, есть ли во мне решимость и твердость, чтобы выполнить данные мною обязательства, а сегодня на это требуется стойкость характера. Конечно, люди должны об этом задумываться", — сказал Джонсон.

Джереми Хант, занимающий в нынешнем правительстве должность министра иностранных дел, рассказал о рисках, с которыми столкнется Великобритания, если "брексит" не состоится.

''Если к 31 октября ЕС не проявит желание договориться о сделке на лучших условиях, которую может одобрить палата общин, благодаря которой мы не окажемся в западне таможенного союза, то я думаю, что политические риски от отсутствия "брексита" будут гораздо большими, чем экономические риски от отсутствия сделки, и в такой ситуации я бы вывел Великобританию из состава ЕС", — заявивил Хант. Вместе с тем он отметил, что рассчитывает на достижение соглашения с Брюсселем.

Имя нового лидера тори и нового премьер-министра страны станет известно в конце июля. До этого времени пройдут еще 15 подобных мероприятий, именуемых в Великобритании "хастингсом".