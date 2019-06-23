Митинг против фальсификации уголовных дел: без задержаний не обошлось

В Москве прошла акция против фальсификации уголовных дел и преследования по политическим мотивам. Изначально митинг организовывали в поддержку спец-корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого отправили под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков. Затем в МВД признали, что оснований для привлечения журналиста к ответственности нет. В итоге главным для акции стало требование гуманизации правоохранительной системы.
В акции приняли участие, по разным оценкам, до четырёх тысяч человек. Не обошлось без задержаний. Уже в конце мероприятия полицейские забрали в ОВД, по меньшей мере, шестерых участников митинга, в том числе организатора «Монстраций», художника Артема Лоскутова.