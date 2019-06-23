США представили план "процветания" Палестины

От мира к процветанию" - план по развитию Палестины с таким многообещающим названием обнародовали США.
Цель: трансформировать палестинскую экономику путём привлечения в нее 50 миллиардов долларов.
Планируется развитие транспортной инфраструктуры, торговли с соседними странами, туризма, сельского хозяйства, а также системы образования и здравоохранения.
Одни палестинские официальные лица восприняли инициативу с настороженностью, другие - вовсе её отвергли. В ХАМАС назвали план попыткой подкупить Палестину, а представители ФАТХ заявили, что экономическому должно предшествовать политическое решение - о создании независимого палестинского государства.
В деталях экономическая часть "сделки века" будет презентована на форуме в Бахрейне, который пройдет во вторник и среду в отсутствие представителей Палестины.
Свои делегации туда направят Египет, Иордания, Марокко и страны Персидского залива.
Как ожидается, политическую часть обнародуют осенью.