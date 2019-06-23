"Выиграть Стамбул - выиграть Турцию"

Проголосовав на повторных выборах мэра Стамбула в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с тем, что голосование пришлось проводить во второй раз. Между тем именно президентская Партия справедливости и развития добилась пересмотра итогов мартовских выборов, на которых её кандидат Бинали Йылдырым проиграл оппозиционному политику Экрему Имамоглу.

Явка на выборах обещает быть высокой: сторонники обоих кандидатов стремятся доказать свою правоту.

"Я надеюсь, что эти повторные выборы будут способствовать решению многих социальных, политических и этических проблем в нашем обществе".

"Все были против решения Высшей избирательной комиссии провести повторные выборы в Стамбуле, считали, что так не делается. Надеюсь, всё пройдёт в соответствии с законом".

Повторные выборы стали экзаменом для правящей партии и президента Эрдогана: очередное поражение Йылдырыма, бывшего премьер-министра и экс-председателя парламента, будет означать для них потерю контроля над городом впервые с 2002 года. "Тот, кто выигрывает Стамбул, выигрывает Турцию", - не раз повторял сам Эрдоган, занимавший пост градоначальника мегаполиса в 90-х годах.

А оппозиция возлагает большие надежды на вторую, ещё более убедительную, победу Экрема Имамоглу, лидера старейшей в стране кемалистской Народно-республиканской партии.

Результаты выборов мэра Стамбула обещают объявить уже в воскресенье вечером.