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Турция

Оппозиция взяла Стамбул. Партия Эрдогана признала поражение

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 Андрей Позняков 
Оппозиция взяла Стамбул. Партия Эрдогана признала поражение
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REUTERS/Cansu Alkaya
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На выборах мэра Стамбула победила оппозиция. По данным Центризбирком по итогам подсчёта почти всех бюллетеней кандидат от Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу получает 53,6%, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым — 45.4%. Объявив о победе, Имамоглу пообещал своим сторонникам, цитата, «новое начало» для Турции. При этом он заявил о готовности сотрудничать с президентом Реджепом Эрдоганам и его партией в интересах Стамбула.

Кандидат от Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым признал своё поражение, поздравил оппонента и пожелал ему «хорошо служить Стамбулу».

Голосование проводилось повторно после скандала с отменой результатов выборов 31 марта. Тогда Экрем Имамоглу, по официальным данным, набрал 48,8%, а Йылдырым — 48.55%. Разница между оппозиционным политиком и кандидатом от правящей партии составила менее 14 тысяч голосов. Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана опротестовала итоги выборов, заявив о нарушениях и фальсификациях на нескольких избирательных участках. Пересчёт бюллетеней практически ничего не изменил. 6 мая Центризбирком Турции удовлетворил просьбу Партии справедливости и развития и назначил повторные выборы.

Это голосование называли тестом на доверие президенту Реджепу Эрдогану и его партии. Сам Эрдоган когда-то был мэром Стамбула и говорил: «Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции».

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