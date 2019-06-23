Гутерриш: "Мир не может позволить себе конфликт в Персидском заливе"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предостерег от совершения необдуманных поступков в Персидском заливе, где напряжённость не спадает после того как иранские военные сбили американских беспилотник. В воскресенье на Всемирной конференции министров по делам молодежи в Лиссабоне Гутерриш заявил:

"Все стороны должны проявлять максимальную сдержанность. Совершенно необходимо избегать любой эскалации, мир не может себе позволить крупный конфликт в районе Персидского залива".

Раннее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Иран - центральная причина проблем на Ближнем Востоке, а цель Вашингтона – "договориться о новой сделке по иранской ядерной программе", для чего и введены санкции против Тегерана :

"Ни Иран, ни какая-либо другая враждебно настроенная сторона не должна принимать американскую осторожность и сдержанность за слабость. Санкции приносят результат, а к ним добавились ещё и новые. У Ирана никогда не будет ядерного оружия, ни против США, ни против всего мира", - сказал Болтон на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Тегеран со своей стороны заявил, что обладает доказательствами попыток "Группы-Б" при участии Джона Болтона втянуть президента США Дональда Трампа в войну. Глава иранского МИД Джавад Зариф написал в своём Twitter:

"Вторжение шпионского беспилотника MQ9 26 мая, закупки моторных лодок и телефонные звонки, чтобы приписать атаки на корабль Ирану, показывают, что "Группе-Б" почти удалось вовлечь Трампа в войну. Благоразумие помогло это предотвратить, но экономический терроризм ведет к напряженности".

Иран продолжает утверждать, что американский беспилотник был сбит на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Исламской республики. Но Вашингтон настаивает на том , что летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве.

Президент Трамп отменил своё решение нанести ответный удар по Ирану, но объявил, что введёт против него новые санкции и не исключил военного пути решения проблемы в будущем.