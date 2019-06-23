Женский ЧМ: победы Германии и Норвегии

Женская сборная Германии по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Команда разгромила сборную Нигерии со счетом 3:0. Голы забили футболистки Александра Попп, Сара Дебриц и Леа Шюллер. По итогам матча Швеция-Канада, который пройдет 24 июня, станет известно с кем сборная Германии встретится в четвертьфинале. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза,

Сборная Норвегии в серии пенальти одержала победу над командой Австралии Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе норвежской команды забитым мячом отметилась Исабель Херловсен, у австралиек отличилась Элиз Келлонд-Найт. В серии послематчевых пенальти победа досталась Норвегии счет — 4:1. В четвертьфинале сборная Норвегии встретится с победителем матча Англия - Камерун, который пройдет в воскресенье.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит во Франции и завершится 7 июля.