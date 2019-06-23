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Эфиопия

Попытка переворота в штате Амхара

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 Ирина Шелудкова  и TASS, Reuters
Попытка переворота в штате Амхара
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Начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен был застрелен своим телохранителем при подавлении попытки захвата власти, предпринятой вооруженными отрядами в штате Амхара. Он был убит у себя дома в Аддис-Абебе. Телохранитель арестован.

В правительстве страны подтвердили также убийство главы штата Амхара Амбачиу Меконнена и его советника. Штат Амхара — второй по численности населения регион Эфиопии.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что действия вооруженных отрядов были направлены на то, чтобы подорвать с трудом завоеванный мир.

Государственные СМИ Эфиопии сообщают, что за неудавшейся попыткой захвата власти в Амхаре мог стоять глава службы безопасности штата, генерал армии Асамниу Тсиге.