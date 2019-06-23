Массовая депортация откладывается

Президент США Дональд Трамп на две недели отложил массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории страны. О своем решении он сообщил в твиттере. По его словам, процесс отложен, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться вместе и выработать решение проблем предоставления убежища и лазеек на южной границе. "Если нет, депортации начнутся!" — написал Трамп.

По данным американских СМИ, Трамп отложил массовую депортацию после звонка спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Ранее она назвала планы президента "бессердечными и грубыми действиями, которые разорвут семьи",а также призвала лидеров религиозных конфессий повлиять на Трампа.

Заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тысяч мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.