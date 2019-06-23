Прага: 250 тысяч против премьера Бабиша

Такого Прага не припомнит со времён "бархатной революции" 1989 года: сотни тысяч людей с плакатами и национальными флагами заполонили Летенское поле в центре чешской столицы. Они требуют отставки премьера Андрея Бабиша и недавно назначенного министра юстиции Марии Бенешовой. Главу чешского правительства обвиняют в махинациях с субсидиями Евросоюза, из-за чего Праге придётся вернуть в бюджет сообщества миллионы евро

Говорят протестующие:

- Мы хотим его отставки, отставки премьер-министра!

- Я думаю, что он нечестный человек, он пытался манипулировать общественным мнением. А это очень серьёзно.

- Он плохой руководитель для нашей страны, потому что он лжёт, он не понимает простых людей. Он думает только о своей собственной наживе.

"Уходи!", "С нас довольно!" - скандируют манифестанты. Воскресный митинг, собравший, по данным организаторов, около 250 тысяч человек со всей страны, стал кульминацией антиправителственных акций протеста, которые не утихают вот уже 2 месяца. Сам премьер называет их "балаганом", устроенным оппозицией, а обвинения - сфабрикованными. В среду парламент проведёт голосование по вотуму недоверия кабинету Бабиша.

Организатор митинга - общественная организация "Миллион моментов за демократию", начавшая серию протестов против Бабиша в конце апреля. её представитель Бенжамин Ролл говорит о премьере:

- Думаю, что такое поведение недопустимо в демократическом обществе, ему нет дела до граждан нашей страны.

Корреспондент Euronews Аттила Мадьяр передаёт из Праги:

- Число протестующих впечатляет и всё продолжает расти. Но добьются ли они желаемого - сомни тельно. Премьер-министр Бабиш отказывается уходить в отставку, да и президент Милош Земан говорит, что не уволит его. Но протестующие обещают продолжать борьбу.