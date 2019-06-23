Прага: многотысячный митинг за отставку премьера

Такого Прага не припомнит, пожалуй, со времён "бархатной революции" 1989-го. Сотни тысяч людей с плакатами и национальными флагами заполонили Летенское поле в центре чешской столицы.

Они требуют отставки премьера Андрея Бабиша и недавно назначенного министра юстиции Марии Бенешовой.

Главу чешского правительства обвиняют в махинациях с субсидиями Евросоюза, из-за чего Праге придётся вернуть в бюджет сообщества миллионы евро.

Воскресный митинг, собравший, по данным организаторов, около 250 тысяч человек со всей страны, стал кульминацией антиправителственных акций протеста, которые не утихают вот уже два месяца. Сам премьер называет их "балаганом", устроенным оппозицией, а обвинения - сфабрикованными.

В среду парламент проведёт голосование по вотуму недоверия кабинету Бабиша.