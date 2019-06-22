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Срочная новость

Венесуэла

Мадуро обещает рассмотреть рекомендации ООН

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 Ирина Шелудкова 
Мадуро обещает рассмотреть рекомендации ООН
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REUTERS/Manaure Quintero
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Сторонники оппозиции в Каракасе призвали ООН обратить внимание на гуманитарный кризис в стране. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет завершила свой трехдневный визит в Венесуэлу, в ходе которого встретилась с президентом республики Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с членами парламента, Конституционной ассамблеи, представителями церкви и неправительственных организаций.

По данным местных правозащитников (организация Foro Penal), власти Венесуэлы задержали по политическим мотивам около 700 человек. Мишель Бачелет встретилась и с родственниками некоторых из них. Она потребовала освободить из тюрьмы политических заключенных. Правительство страны не признает такой термин по отношению к задержанным.

Президент Венесуэлы заявил, что визит Бачелет был успешным для системы международного права и пообещал со всей серьезностью рассмотреть рекомендации ООН.