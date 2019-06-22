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Франция

Пожар в центре Парижа: есть жертвы

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 Надежда Дрямина 
Пожар в центре Парижа: есть жертвы
Авторское право
M.Lefevre
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Три человека стали жертвами пожара во французской столице.

Возгорание началось около пяти утра в субботу в многоквартирном доме на улице Немур в 11 округе Парижа.

Среди погибших - женщина, выпрыгнувшая из окна. Тела ещё двоих человек были найдены в их квартирах.

Сообщается о 28 пострадавших. В их числе - сотрудник пожарной службы. Многие отравились угарным газом. Состояние одного человека врачи оценивают как крайне тяжёлое.

"На место происшествия прибыли почти 200 пожарных. Практически сразу были эвакуированы около 15 человек", - рассказал журналистам Флориан Луантье, представитель пожарной службы Парижа.

Известно, что пожар вспыхнул на лестничной клетке семиэтажного здания, построенного в 70-х годах.

Огонь охватил расположенные на нижнем этаже ресторан и сауну и стал быстро распространяться вверх по этажам. На то, чтобы взять его под контроль, у пожарных ушло почти четыре часа. Причина чп выясняется.

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