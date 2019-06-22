Рыбаки или перевозчики мигрантов?

В 35 километрах от побережья Ливии итальянская Финансовая полиция арестовала экипаж рыболовецкого судна по обвинению в содействии нелегальной миграции.

На кадрах, снятых с помощью дрона агентством ЕС по безопасности внешних границ "Фронтекс", видно, как судно сначала тянет за собой пустую белую лодку, а в 60 километрах от итальянского острова Лампедуза в неё пересаживаются десятки людей. После этого рыболовецкое судно берет курс к ливийскому побережью, а лодка - к итальянским берегам. В ней оказались более 80 нелегальных мигрантов без пищи и без запасов воды, в том числе трое женщин и трое детей.

Корабли "Фронтекс" доставили их в Лампедузу, а катера итальянской Финансовой полиции бросились в погонб за рыболовецким судном, перехватили его в международных водах и эскортировали в сицилийский порт Ликата. 7 членов экипажа - 6 египтян и 1 гражданин Туниса - находятся под следствием.