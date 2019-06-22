Саломе Зурабишвили: "Грузии нужна деэскалация и стабильность"

Как Грузия намерена выстраивать отношения с Россией и Евросоюзом? Чем вызваны массовые акции протеста в Тбилиси, и кто за ними стоит? Эксклюзивное интервью грузинского президента телеканалу Euronews.

Кэтилена Дартфорд, Еuronews:

"Поговорим о массовых антироссийских манифестациях, которые прошли в Тбилиси. Чем, по вашему мнению, было вызвано негодование протестующих?"

Саломе Зурабишвили, президент Грузии:

"Я думаю, что реакция населения была вполне естественной. Но не считаю, что события должны развиваться в этом направлении. Больше всего стране нужны спокойствие и внутренняя стабильность. В этом и есть наша настоящая сила. Отношения с Россией - политическая проблема. И все надеются, что она когда-нибудь будет решена. Но тем временем, Грузия развивается. У неё свой путь и общий - с Европейским Союзом. Вот что самое главное".

Euronews:

"Ответственность за беспорядки вы возложили на Москву, отметив роль пятой колонны, лояльной России. Не могли бы вы изложить суть претензии?"

Саломе Зурабишвили:

"В нашей стране, как и во многих других, предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию. С этим нужно быть очень внимательными и осторожными. Совсем не трудно в такой стране, как эта, играть на чувствах людей, будоражить их".

Euronews:

"Учитывая проблемы в отношениях с Москвой, каким вы видите будущее отношений Грузии с Евросоюзом?"

Саломе Зурабишвили:

"У нас одна перспектива - это ЕС. У нас один путь - и это путь в Европейский союз. Напряжённость в отношениях с Москвой существует давно. Но это не помешало, например, тому, что полтора миллиона туристов посетили страну, и при этом обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения".

Euronews:

"Как вы восприняли новость о том, что Владимир Путин приостановил полёты в Грузию?"

Саломе Зурабишвили:

"Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего. Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории. Но это не должно ни коем образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии".

Euronews:

"Расскажите вкратце о ваших дальнейших шагах".

Саломе Зурабишвили:

"Мы заинтересованы в деэскалации, поскольку ни Грузии, ни Евросоюзу не нужна ещё одна точка на карте, большой регион с напряжённой обстановкой. Конечно же, на это Грузия не пойдёт. Мы будем продолжать то, что уже делаем, отвечая мирными средствами на любые попытки усилить напряжённость".