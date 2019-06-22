Иран и США воздержались от ударов

США были готовы нанести удар по Ирану, но Дональд Трамп отменил свой приказ в последний момент, подтвердил сам американский президент в пятницу.

Он объяснил своё решение тем, что в результате операции могли погибнуть 150 человек. Трамп посчитал такой ответ несоразмерным сбитому Ираном беспилотнику.

_"Они уничтожили дрон, летательный аппарат, называйте, как хотите. И вот представьте, 150 мёртвых людей. Вероятнее всего, именно это и произошло бы в течение получаса, если бы я приказал продолжать. Но мне эта идея не понравилась. Я посчитал это диспропорциональным ответом", - сказал глава Белого дома.

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Пентагон по-прежнему настаивает на том, что дрон Global Howk был уничтожен иранской ракетой над Ормузским проливом - в международном воздушном пространстве.

Иран утверждает, что аппарат был сбит в южной части страны.

Кроме того, в пятницу Тегеран заявил, что воздержался от нанесения удара по американскому самолёту, якобы нарушившему иранское воздушное пространство.

"В то время, как мы следили за шпионским беспилотником, рядом летел самолет-разведчик P-8. На его борту находились 35 человек. Мы могли стрелять, но не стали этого делать", - заявил командующий ВВС Корпуса стражей Исламской Революции Амир-Али Хаджизаде.

В связи с инцидентом, а также недавним нападением на нефтяные танкеры в Оманском заливе, Вашингтон направил запрос на проведение закрытого заседания Совбеза ООН по Ирану 24 июня.