Акция в защиту климата в ФРГ

Тысячи людей присоединились к многодневной акции в защиту климата, которая проходит на западе ФРГ. В субботу она переместилась к деревне Хохнойкирх, граничащей с угольным карьером Гарцвайлер.

Марш протеста направился к деревне Кайенберг - её жителей планируют в ближайшие годы переселить в связи с расширением площади угольной добычи.

Gerade macht sich eine frische Gruppe von Aktivist*innen vom Camp auf nach zur CO2 Quelle Europas. Die #Klimakrise halten wir auf, die Dörfer retten wir. Solidarisch stehen wir zusammen #AlleDörferbleiben#EndeGelaende#FridaysforFuture#ClimateJusticeNowpic.twitter.com/Tr7G7Asfry — Kathrin Henneberger (@KathrinAnna) 22 juin 2019

Говорят демонстранты:

"Нам нужно сделать решительный шаг, нужно брать пример с активистов общественных движений прошлого, нужно изучить историю движения в защиту климата, нужно по-настоящему засучить рукава и заняться делом. Потребовать, чтобы это перекатилось. Иначе расплачиваться за это придётся будущим поколениям!"

"Очень важно, как и во время вчерашнего протеста, оказывать давление на правительство, призывать проводить взвешенную политику в области климата. Правительство прилагает для этого всё меньше усилий. А когда видишь, как много здесь собралось людей из разных стран, то это придаёт уверенности".

Протестующие блокировали железную дорогу, ведущую к угольной электростанции Нойрат в Гревенбройхе, которая принадлежит энергетическому концерну RWE. Электростанция продолжила работу, используя сделанные ранее запасы, но как долго она сможет продержаться на угольных резервах, не сообщается.

К Гарцвайлеру стянуты усиленные наряды полиции, бульдозеры и водомёты.

Против пытавшихся проникнуть на территорию угольной добычи правоохранители применили слезоточивый газ.

В пятницу в акции протеста в Ахене, участвовали, по данным полиции. около 20 тысяч человек. Организаторы сообщили о 40 тысячах участников. Одна из главных улиц города, на которой расположен стадион Tivoli, была перекрыта.

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стан ЕС не смогли договориться о создании к 2050 году условий, исключающих отрицательное воздействие на климат. Из-за возражений восточноевропейских стран участники встречи ограничились лишь общей декларацией.

После месяцев протестов студентов и резкого роста в опросах немецкой партии "зелёных", канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно поддержала план достижения страной нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.