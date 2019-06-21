"Йога для мира, гармонии и прогресса" - под таким девизом состоялось массовое занятие этой древней практикой в индийском городе Ранчи. В нем, в Международный день йоги, принял участие премьер-министр Нарендра Моди. Занятие длилось почти час, в нем приняли участие тысячи человек. Моди назвал йогу "бесплатной медицинской страховкой" и призвал людей сделать ее частью своей повседневной жизни. Еще одна массовая сессия прошла в Нью-Дели. ООН провозгласила Международный День Йоги в 2014 году. Слово «йога» происходит от санскрита и означает «соединение» или «связь», символизируя соединение тела и сознания. Сегодня существует несколько направлений йоги, которые практикуются по всему миру и популярность которых не перестает расти.