Визит китайского лидера в КНДР

После некоторого охлаждения в отношениях между Пекином и Пхеньяном вот уже более года как наблюдается тенденция к сближению. Очередной шаг на этом пути - двухдневный визит председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина в Северную Корею, первое за последние 14 лет посещение китайским лидером соседней страны. Оно было приурочено к 70-ой годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

Глава КНДР Ким Чен Ын принял своего коллегу с большими почестями. Пхеньян был украшен цветами и сотнями тысяч флагов обеих стран.

На переговорах стороны договорились укреплять межгосударственное сотрудничество во всех областях. Этот контакт особенно важен для Ким Чен Ына после зашедших в тупик переговоров с президентом США по вопросам северокорейской ядерной программы. В ходе своего визита в Пхеньян Си Цзиньпин призвал возобновить эти переговоры, а также подчеркнул необходимость политического урегулирования на Корейском полуострове путём мирного диалога.

В пятницу китайский лидер уже вернулся в Пекин. МИД КНР назвал визит очень успешным. Представитель ведомства Лу Кан заявил, что как дружественные страны Китай и Северная Корея уважают интересы друг друга и на взаимной основе предоставляют поддержку для развития.