Оюб Титиев на свободе. Зачем в России «фабрикуются» уголовные дела?

Глава правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев вышел из колонии. В понедельник вступило в силу решение суда, который 10 июня удовлетворил ходатайство правозащитника об условно-досрочном освобождении.

Титиев был задержан в январе прошлого года. Его обвинили в хранении наркотиков в крупном размере. В его машине якобы нашли 180 граммов марихуаны. Титиеву, который утверждал, что наркотики ему подбросили, грозило 10 лет заключения. В марте этого года Шалинский городской суд приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения. В мае Титиев подал прошение об УДО.

«Всё это [дело Титиева] делалось, скорее всего, для того, чтобы запретить нашу деятельность в Чечне. Не имело значения, кто бы это был – я или какой-то другой сотрудник «Мемориала», - считает Оюб Титиев. По его словам, находясь в заключении, он не встретил ни одного человека, «который бы говорил, что он действительно наркоман и что он получил по заслугам».

После освобождения, на вопрос о том, будет ли он дальше заниматься правозащитной деятельностью, Титиев ответил, что никогда и не бросал это дело. «Такого размаха там, конечно, не было. Всё это заключалось в консультировании людей, которые могли со мной как-то встретиться. Это было на пересылке, или когда привозили в суд. Встречались с арестантами. Многие обращались ко мне. В колонии-поселении, конечно, мне каждый день приходилось давать такие консультации». Но Титиев признался, что в Чечне он больше работать не планирует, потому что не хочет подвергать опасности своих коллег.

Почему «фабрикуются» уголовные дела?

Решение о досрочном освобождении было принято всего через несколько дней после того, как был задержан Иван Голунов. Эти две истории похожи: оба дела называют сфальсифицированными, в обоих фигурируют наркотики. Сам Титиев сказал нам, что в России «очень много сфабрикованных дел, связанных с наркотиками. Это очень удобный метод фабрикации. Удивляться этому не стоит».

Для чего вообще «фабрикуются» дела? Как считает член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, в некоторых случаях это попытка «повлиять» на отдельных людей, но в большинстве случаев причина заключается в другом.

Как правило, есть установка правохранительным органам: «Нужно бороться с наркоманией, с экстремизмом, с незаконными вооружеными формированиями. И дальше уже они отчитываются. По отчетности они уже получают погоны, ордена, а дальше они уже начинают грубо, нагло, по-хамски фабриковать уголовные дела. На Кавказе в дополнение к обычным делам повышенное внимание к террористическим делам, повышенное внимание к незаконным вооруженным формированиям. У них дополнительная отчетность и дополнительная возможность получать награды Олег Орлов Член Совета Правозащитного центра "Мемориал"

Дело Оюба Титиева

Уголовное дело руководителя чеченского «Мемориала» стало одним из самых громких в республике за последние годы и получило международный резонанс. В поддержку Титиева выступили многие общественные деятели и правозащитные организации по всему миру. В феврале Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержался призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения «Мемориала».

Уже находясь в заключении, Титиев получил от ПАСЕ правозащитную премию Вацлава Гавела, а также премию Московской Хельсинской группы за деятельность по защите прав человека.