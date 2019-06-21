Стамбул переизберёт мэра

"Всё будет хорошо", - скандируют на стамбульских улицах. Эти слова, произнесённые турецким оппозиционным политиком Экремом Имамоглу на одном из митингов, мгновенно превратились в лозунг его сторонников.

В предстоящее воскресенье жители Стамбула вновь будут выбирать главу городской администрации. Оппонент Имамоглу - бывший премьер-министр и экс-спикер парламента Турции - Бинали Йылдырым, которого поддерживает правящая "Партия справедливости и развития".

Предварительные опросы общественного мнения, показывают, что на выборах Йылдырым может уступить своему сопернику на 2-4% голосов.

Кан Селкаки, социолог:

"Часть электората ещё не приняла окончательного решения, но это, возможно, изменится в ближайшее время. Конечно, они могут не принимать участие в выборах, но все же часть из пока неопределившихся избирателей может проголосовать за г-на Имамоглу".

Это повторные выборы в Стамбуле. В конце марта местные жители уже выбирали главу администрации, но турецкая правящая партия потребовала пересчета голосов. В итоге, результаты голосования были признаны недействительными, а ЦИК Турции принял решение о проведении повторных выборов в Стамбуле.

Кто победит в этот раз, станет известно через несколько дней. На прошедших же в марте выборах с незначительным перевесом победу одержал Экрем Имамоглу, оппозиционный политик опередил кандидата от правящей партии примерно на 14 тыс. голосов, что составляет менее 1%.