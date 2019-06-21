Сергей Гаврилов о ситуации в Грузии: "Это провокация"

Можно ли считать события в Тбилиси провокацией? Какую роль могла сыграть в них Россия? И как Москва может повлиять на дальнейшее развитие ситуации?

На наши вопросы отвечает депутат Госдумы Сергей Гаврилов, президент Межпарламентской ассамблеи православия:

"Я считаю это провокацией. Провокационный повод использования Межпарламентской Ассамблеи Православия, в которой участвуют многие европейские парламенты, для того, чтобы за счет этого мобилизовать экстремистские части электората, активистов для совершения государственного переворота в Грузии. Что сейчас и происходит: отставка председателя парламента и попытка меньшинства захватить власть."

"Я думаю, что Россия заинтересована в позитивном развитии отношений с Грузией. У нас вырос товарообмен на 1/3. Рост туризма — почти 2 млн российских туристов отдыхает в Грузии. 2/3 грузинского вина покупает Россия. "

"Россия должна потребовать выявления зачинщиков, тех кто угрожал прямыми угрозами физической расправы в отношении не только россиян, но и всех иностранных гостей, представителей 23 парламентов, которые приехали по приглашению официальных властей Грузии в Тбилиси, в том числе в здание парламента. А также тех зачинщиков, экстремистов, которые совершили физическое нападение на депутатов. Угрожали им расправой, бросались в них разными предметами. Их нужно выявить и наказать. Только это может позволить восстановить безусловную международную репутацию Грузии как страны, обеспечивающей верховенство прав человека, свои международные обязательства и способность принимать международные форумы"