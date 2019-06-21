Британцы празднуют день солнцестояния

В Великобритании отметили день летнего солнцестояния. В эту дату британцы и гости Соединённого Королевства просыпаются рано утром и встречают рассвет.

Самое популярное место - Стоунхендж, внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 140 км от британской столицы. Здесь собираются тысячи паломников.

Люди поднимают руки к Солнцу, медитируют, занимаются йогой, обнимаются, танцуют и поют, а также облачаются в различные костюмы.

День летнего солнцестояния традиционно отмечается 21 июня. Именно на эту дату приходится самый длинный день и самая короткая ночь в году.