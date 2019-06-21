Стрит-арт и подводное искусство
Самыми понравившимися видео за эту неделю были необычно раскрашенные дома в боливийском городе Ла-Пас, рисунки под водой кубинского художника и гигантская фреска на крыше одного из выставочных центров в Париже.
- Если у вас пестрит в глазах от буйства красок, то вы в Ла-Пасе. Дома одного из районов этого боливийского города раскрашены в разные цвета. В рамках проекта боливийских властей по развитию уличного искусства местные художники таким образом украшают свой город. Цель - подчеркнуть богатство местной культуры и традиций, а также сделать город привлекательным для туристов.
- Кубинский художник Сандор Гонсалес творит вдали от шума городов, вдохновляясь живописными кораллами и разнообразными обитателями подводного мира. Он делает свои чёрно-белые рисунки, погружаясь в море. 42-летний мастер начал заниматься дайвингом шесть лет назад. Так и возникла идея рисования под водой. Для этого Гонсалес облачается в водолазное снаряжение и опускается на глубину нескольких метров. Там - на дне морском - он крепит специальный водонепроницаемый холст на заранее установленный мольберт.
- 1500 литров акриловой краски и восемь дней интенсивной работы... На крыше павильона номер три выставочного центра Порт-де-Версаль появилась гигантская, самая крупная в Европе фреска. Ее площадь - 2,5 гектара. Авторы - французские уличные художники Элла и Питр, дуэт которых уже известен практически во всем мире. Увы, насладиться красотой в полной мере можно только с высоты птичьего полета. Частично работа мастеров видна с террасы павильона номер семь.