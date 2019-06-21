Дело "волчьей стаи": 15 лет тюрьмы за секс без согласия

15 лет тюрьмы за групповое изнасилование - такой вердикт вынес Верховный суд Испании в пятницу по делу La Manada ("волчьей стаи").

Осуждённые - пятеро молодых людей, которые в 2016 году во время праздника Сан-Фермина в Памплоне надругались над 18-летней девушкой. Происходящее они сняли на видео, которое затем распространяли в соцсетях.

В 2018-ом их уже осудили на девять лет лишение свободы, но по более мягкой статье - о "насильственных действиях сексуального характера". Защита, настаивала на том, что половой акт произошёл "с согласия истицы", так как на кадрах, снятых в тот день, не было видно, как она оказывает сопротивление.

На этот раз, судьи высшей инстанции пришли к выводу о том, что "находясь в стоянии стресса, потерпевшая подчинилась, ни разу не выказав одобрения действий обвиняемых".

Приравнять секс без согласия к изнасилованию требовали участники массовых акций протеста, прошедших по всей стране в прошлом году. Испанское правителство пообещало внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.