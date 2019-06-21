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Китай

Студенты снова заняли улицы Гонконга

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 Марфа Васильева 
Студенты снова заняли улицы Гонконга
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REUTERS/Ann Wang
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Массовые акции протеста возобновились в пятницу в центре Гонконга после нескольких дней затишья. Тысячи манифестантов в черном, в основном студенты, окружили правительственный комплекс и заблокировали прилегающие улицы.

На трибуне был замечен Джошуа Вонг - лидер «Революции зонтиков» в октябре 2014-года, генеральный секретарь основанной в 2016 году левоцентристской партии «Демосисто". В минувшее воскресенье, когда на улицы Гонконга вышли до 2 миллионов человек, власти приняли решение выпустить Вонга из тюрьмы. Уже на следующий день он примкнул к тем, кто требует отставки главы исполнительной власти Кэрри Лам и окончательного отзыва спорного законопроекта об экстрадиции в КНР. Его целью, напомним, было наладить механизм выдачи в материковый Китай лиц, скрывающихся от правосудия на автономной территории с особым административным статусом.

Студенческие объединения возобновили акции протеста, поскольку Кэрри Лам проигнорировала их ультиматум: не выступила в четверг с обещанием раз и навсегда отказаться от продвижения малопопулярного текста. Лам уже дважды приносила публичные извинения за вызванный этой инициативой кризис, но демонстранты расширили свои требования и теперь добиваются снятия обвинений с задержанных участников протестов и расследования злоупотреблений со стороны полиции.

В первой половине дня пятницы демонстрации носили мирный характер, их участники обещали воздержаться от радикальных выходок. Стражи порядка не вмешивались в ситуацию. Офисы правительственных ведомств и здание Законодательного совета с самого утра были закрыты по соображениям безопасности.