Кому на руку протесты в Тбилиси?

Митинг у здания грузинского парламента в Тбилиси в пятницу возобновился. Около 8 тысяч демонстрантов требовали отставки правительства, проведения досрочных всеобщих выборов и освобождения задержанных накануне более 300 человек. Они обвиняли Россию в расколе Грузии и выражали недовольства приездом на сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) российской делегации. У некоторых были повязки на глазу в память о раненых накануне манифестантах, один из которых скончался в больнице.

"Смотрите, что это правительство делает с нами! А та цифра, что здесь написана - 20% - обозначает, что 20% нашей страны оккупированы Россией, - говорит эта девушка, - и этот протест направлен на то, чтобы Россия была признана оккупантом. Руки прочь от нашей страны!"

Из-за массовых протестов подал в отставку спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе. Об этом в пятницу заявили представители правящей партии "Грузинская мечта", которая уже предложила на этот пост кандидатуру Арчила Талаквадзе. Депутат Закария Куцнашвили, организовавший заседание Генассамблеи МАП в здании парламента, отказался от мандата.

Поводом к возмущению послужил тот факт, что российского депутата Сергея Гаврилова, председательствующего на сессии Генассамблеи МАП, посадили в кресло главы парламента. Но ещё до этого тысячи людей в центре Тбилиси выступали против присутствия в парламенте российской делегации.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против эскалации протестов, отметив, что они играют на руку России, которую она назвала "врагом и оккупантом".

В Москве произошедшее назвали провокацией антироссийских сил, призванных помешать сближению двух стран. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию из-за осложнения внутриполитической обстановки. Указом президента Владимира Путина пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией будет с 8 июля приостановлено.