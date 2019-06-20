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Срочная новость

Испания

Испания спасла 27 мигрантов

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 Марфа Васильева 
Испания спасла 27 мигрантов
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27 мигрантов, отчаливших на лодке из Марокко, были спасены в среду испанской береговой охраной в Средиземном море. Среди спасенных две женщины и ребенок. Шестерых доставили на вертолете в больницу южного испанского города Альмерия, поскольку они находились в тяжелом состоянии.

Всего в лодке были 49 человек, по данным неправительственной организации Caminando Fronteras, так что от 20 до 22 мигрантов числятся пропавшими без вести. По данным испанской Службы спасения и безопасности на море, следовавший в испанский город Мотриль паром обнаружил терпящую бедствие лодку в море Альборан. Поскольку это произошло в зоне ответственности марокканских спасателей, их проинформировали.

По данным Международной организации по миграции, с начала года в Средиземном море погибли 569 искателей лучшей жизни, 173 из них направлялись в Испанию.