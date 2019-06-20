Пожизненное за смерть 71 мигранта в Венгрии

К пожизненным срокам приговорил суд в Венгрии четырех контрабандистов, признанных виновными в смерти 71 мигранта.

59 мужчин, 8 женщин и четверо детей из Сирии, Ирака и Афганистана скончались, задохнувшись в грузовике, оставленном на австрийской трассе.

Перевозившие мигрантов трое граждан Болгарии и афганец отказались остановить грузовик и открыть двери, чтобы впустить воздух, несмотря на мольбы задыхающихся внутри людей.

71 человек погиб жуткой смертью в грузовике. Они видели как умирают их родные и друзья, понимая, что их постигнет та же судьба, только лишь потому, что для контрабандистов было важнее избежать поимки нежели спасти 71 человеческую жизнь Эрик Мезёлаки судья

Подозреваемые были признаны виновными в торговле людьми и в непредумышленном убийстве.

Судья также сообщил, что трое обвиняемых не будут иметь возможности условно-досрочного освобождения, а четвертый будет отбывать наказание в колонии минимум 30 лет.

Трагедия, произошедшая в августе 2015 года, шокировала Европу.

Самой масштабной трагедии миграционного кризиса 2015 года можно было избежать. Полиция уже следила за этими торговцами людьми, их телефонные разговоры были перехвачены, заминка произошла из-за перевода на венгерский язык.