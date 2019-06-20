Пожизненное за смерть 71 мигранта в Венгрии

К пожизненным срокам приговорил суд в Венгрии четырех контрабандистов, признанных виновными в смерти 71 мигранта.
59 мужчин, 8 женщин и четверо детей из Сирии, Ирака и Афганистана скончались, задохнувшись в грузовике, оставленном на австрийской трассе.
Перевозившие мигрантов трое граждан Болгарии и афганец отказались остановить грузовик и открыть двери, чтобы впустить воздух, несмотря на мольбы задыхающихся внутри людей.
Подозреваемые были признаны виновными в торговле людьми и в непредумышленном убийстве.
Судья также сообщил, что трое обвиняемых не будут иметь возможности условно-досрочного освобождения, а четвертый будет отбывать наказание в колонии минимум 30 лет.
Трагедия, произошедшая в августе 2015 года, шокировала Европу.
Самой масштабной трагедии миграционного кризиса 2015 года можно было избежать. Полиция уже следила за этими торговцами людьми, их телефонные разговоры были перехвачены, заминка произошла из-за перевода на венгерский язык.