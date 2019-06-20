114 пожизненных за попытку

По 114 пожизненных сроков получили семь турецких высокопоставленных военных по делу о попытке госпереворота 2016 года. Речь идёт о генералах, которые, как установило следствие, утверждали план и отдавали приказы.

Среди них бывший главнокомандующий армии Акын Озтюрк, бригадный генерал Хакан Эврим, приказавший нанести авиаудары по административным зданиям в Анкаре, а также бывший командир жандармерии Али Осман Гюрджан, отдавший приказ о переброске спецназа в столицу. Всего турецкий суд приговорил к пожизненным срокам более 200 человек.

Абдулхамит Гюль, министр юстиции:

"Турция только что воздала по заслугам тем, кто участвовал в попытке военного переворота. Ничто не может помешать воле народа, демократии, и никто не может ранить души наших погибших. Турция будет развиваться в области прав человека и демократии. Турецкие судьи приняли это решение в соответствии с конституцией, которую путчисты хотели нарушить".

Три года назад группа солдат и офицеров ВС Турции, предприняв попытку госпереворота, взяла под контроль важные госучреждения страны. После неудавшегося путча в Турции были арестованы более 77 тысяч человек. Еще 150 тысяч госслужащих и военных лишились работы.