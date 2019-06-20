Семнадцатая “Прямая линия” Путина

Президент России Владимир Путин провёл очередную «Прямую линию», в ходе которой ответил на десятки вопросов. Он, в частности, выступил против смягчения наказания за оборот наркотиков, сообщил, что объединение России и Белоруссии в единое государство не планируется, и вновь рассказал о выходе из экономического кризиса:

«Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться».

Отвечая на вопросы об Украине, Путин в очередной раз возложил на Киев ответственность на ситуацию в Донбассе. В то же время он допустил возможность освобождения украинцев, которые находятся в заключении в России, в рамках обмена с Киевом:

«Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Мы, прежде чем решать такие вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба людей, которые нам небезразличны, в том числе российских граждан, которые находятся в аналогичной ситуации на Украине».

Ещё одной внешнеполитической темой «Прямой линии» стали отношения с США. Путин сказал, что готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом:

«Диалог всегда хорош, он всегда востребован. Разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько к этому наши партнеры готовы».

Почему такие низкие зарплаты и уровень жизни, зачем России закон о «суверенном интернете», как снять давление с бизнеса и не инопланетянин ли Владимир Путин? В этом году прямая линия с президентом продолжалась более четырёх часов, — передаёт корреспондент Euronews Галина Полонская. В основном акцент был сделан на проблемах внутрироссийских. Одна из ключевых внутрироссийских проблем, по мнению самого Владимира Путина, — рост производительности труда.