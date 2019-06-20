Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Россия

Семнадцатая “Прямая линия” Путина

 Комментарии
 Андрей Позняков 
Семнадцатая “Прямая линия” Путина
Авторское право
Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS
Размер текста Aa Aa

Президент России Владимир Путин провёл очередную «Прямую линию», в ходе которой ответил на десятки вопросов. Он, в частности, выступил против смягчения наказания за оборот наркотиков, сообщил, что объединение России и Белоруссии в единое государство не планируется, и вновь рассказал о выходе из экономического кризиса:

«Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться».

Отвечая на вопросы об Украине, Путин в очередной раз возложил на Киев ответственность на ситуацию в Донбассе. В то же время он допустил возможность освобождения украинцев, которые находятся в заключении в России, в рамках обмена с Киевом:

«Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Мы, прежде чем решать такие вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба людей, которые нам небезразличны, в том числе российских граждан, которые находятся в аналогичной ситуации на Украине».

Ещё одной внешнеполитической темой «Прямой линии» стали отношения с США. Путин сказал, что готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом:

«Диалог всегда хорош, он всегда востребован. Разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько к этому наши партнеры готовы».

Почему такие низкие зарплаты и уровень жизни, зачем России закон о «суверенном интернете», как снять давление с бизнеса и не инопланетянин ли Владимир Путин? В этом году прямая линия с президентом продолжалась более четырёх часов, — передаёт корреспондент Euronews Галина Полонская. В основном акцент был сделан на проблемах внутрироссийских. Одна из ключевых внутрироссийских проблем, по мнению самого Владимира Путина, — рост производительности труда.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube