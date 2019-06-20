Пол Уилан зовет на помощь

C призывом о помощи обратился в четверг к властям "США, Великобритании, Канады и Ирландии" Пол Уилан. Ранее стало известно, что Московский городской суд признал законным продление его ареста до 29 августа, отклонив апелляционную жалобу защиты Уилана на постановление Лефортовского суда от 24 мая.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Пол Уилан сказал: "Мы не можем сделать Америку великой, если не будем активно защищать своих граждан во всем мире". Он назвал свой арест "ничем иным, как абсурдным политическим похищением". Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пригласили в зал лишь на оглашение постановления.

48-летний Уилан, имеющий гражданства США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, обвиняется в шпионаже против России. Он числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей.

28 декабря прошлого года Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. Следственное управление возбудило в его отношении уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.