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Срочная новость

Срочная новость

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Чаепитие "в Стране чудес"

Посидеть за одним столом с Алисой, угоститься чаем, приготовленным Соней, или джином от Болванщика можно в баре в Лос-Анджелесе, открывшемся специально для поклонников творчества Льюиса Кэррола.

При в ходе в заведение Mad Hatter гости непременно должны выслушать инструкции Чеширского Кота и выбрать шляпу - чем экстравагантнее, тем лучше. Оказавшись внутри, гости усаживаются за стол, чтобы побеседовать между собой и с аниматорами, облачёнными в костюмы персонажей знаменитой книги. Желающие могут поучаствовать в приготовлении чайного напитка или коктейля из самых неожиданных ингредиентов.

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