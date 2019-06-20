Чаепитие "в Стране чудес"

Посидеть за одним столом с Алисой, угоститься чаем, приготовленным Соней, или джином от Болванщика можно в баре в Лос-Анджелесе, открывшемся специально для поклонников творчества Льюиса Кэррола.

При в ходе в заведение Mad Hatter гости непременно должны выслушать инструкции Чеширского Кота и выбрать шляпу - чем экстравагантнее, тем лучше. Оказавшись внутри, гости усаживаются за стол, чтобы побеседовать между собой и с аниматорами, облачёнными в костюмы персонажей знаменитой книги. Желающие могут поучаствовать в приготовлении чайного напитка или коктейля из самых неожиданных ингредиентов.