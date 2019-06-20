Миниатюрные Олимпийские игры в Токио

За 400 дней до начала Олимпийских игр 2020 года в Токийской торгово-промышленной палате открылась выставка. Наряду с олимпийским факелом и талисманами игр на ней представлены миниатюрные модели всех 55 видов спорта, включенных в программу ОИ-2020.

Модели выполнены на 3D-принтере. Бейсбол, каратэ, скейтбординг, серфинг и скоростное скалолазание будут представлены на играх в Токио впервые.

Спортивное событие вызвало настоящий ажиотаж среди японских болельщиков. Более 7,5 млн человек зарегистрировались для получения удостоверения личности, необходимого для подачи заявки.