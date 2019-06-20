В Эгейском море спасли мигрантов

Португальская Морская полиция спасла 37 мигрантов, включая детей, в Эгейском море и перевезла их на греческий остров Лесбос.

Среди спасенных – семеро детей и 12 женщин, две из них беременные. По словам спасенных, прибыли они из Афганистана и Ирака.

Португальская Морская полиция принимает участие в совместной со странами Восточного Средиземноморья операции "Фронтекс-Посейдон" по управлению незаконными миграционными потоками на территории государств-членов ЕС.

По данным ООН, число мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки морским путем сократилось с более 1 миллиона человек в 2015 году до чуть более 140 000 человек в прошлом, при этом в 2019 через море в Европу попали менее 23 000 беженцев.