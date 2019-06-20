Доноры поневоле: кто пьет кровь хорватов

Жители хорватского Осиека, в восточной части страны, страдают от нашествия комаров. Спасу от них нет...

"Мы надеялись, что хотя бы какие-то средства помогут, спреи, например.... Но на этих комаров ничего не действует... Вы вот видели, у меня трое внуков. А мы им играть не позволяем на улице. Вот уже пять дней дети проводят время только в своей комнате" , - сокрушается Джуро Молнар.

Власти Осьечко-Бараньска, административным центром которого является Осиек, обратились к центральному правительству за финансовой помощью. На дезинфекцию, по их подсчетам, потребуется пять миллионов хорватских кун - 700 тысяч в пересчете на евро. Принять меры по санации необходимо в срочном порядке, поскольку в Осиеке отмечается присутствие и тигровых комаров. Эти насекомые могут быть разносчиками смертельно опасных вирусов, в том числе вируса Зика.

Если в ближайшее время ситуация не изменится, жители Осиека обещают устроить протестные акции. А пока все - от мала до велика - как могут отбиваются от кровопийц.