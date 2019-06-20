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Срочная новость

Срочная новость

"Позвольте Лондону дышать!"

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"Позвольте Лондону дышать!"

"У нас есть 12 лет на то, чтобы спасти планету Земля", "Позвольте Лондону дышать!" - гласят надписи на плакатах и транспорантах, с которыми десятки активистов организаций по защите окружащей среды блокировали движение в центре британской столицы.

Цель, по словам, участников акции, - привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения воздуха.

Они напомнили о том, что в Лондоне его уровень "значительно превышает нормы", рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

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