"У нас есть 12 лет на то, чтобы спасти планету Земля", "Позвольте Лондону дышать!" - гласят надписи на плакатах и транспорантах, с которыми десятки активистов организаций по защите окружащей среды блокировали движение в центре британской столицы.

Цель, по словам, участников акции, - привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения воздуха.

Они напомнили о том, что в Лондоне его уровень "значительно превышает нормы", рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.