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Срочная новость

Франция

"Радиоактивная" Луара

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 Надежда Дрямина 
"Радиоактивная" Луара
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Во Франции активисты антиядерного движения не на шутку обеспокоены: в водах самой длинной в стране реки - Луары - обнаружили радиоактивное загрязнение.

Анализ воды, взятой в бассейне реки близ города Сомюр (департамент Мэн и Луара), выявил "аномально высокую концентрацию трития". Так, было зафиксировано 310 беккерелей на литр вместо 20 в среднем.

Постоянное наличие этого элемента в воде, даже водопроводной, объясняется выбросами, которые осуществляют пять атомных электростанций, расположенных по-близости. Но такого пика радиоактивности здесь ранее не наблюдали.

"У нас нет этому объяснений. Была ли авария на одной из атомных станций, и мы по случайному стечению обстоятельств взяли замеры в тот же день? Такая вероятность есть. В компании "Электриситэ де Франс" утверждают, что аварий не было. Возможно, мы измеряли уровень радиации в момент, когда где-то произошёл выброс, например, на заводе в Шиноне", - поясняет Жан-Ив Бюссон из ассоциации Sortir du nucleaire.

Впрочем, Всемирной организацией здравоохранения был установлен максимально допустимый уровень концентрации трития в водопроводной воде в 10 тысяч беккерелей на литр. А значит местным жителям беспокоиться не о чем.

В Национальном управлении ядерной безопасности Франции пообещали установить причину и источник загрязнения.

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