Миграционная дилемма ЕС

Июнь 2018. Десять дней судно "Аквариус", на борту которого находились свыше 600 мигрантов, дрейфовало в Средиземном море, пока разрешение на высадку не дали испанские власти.

Прошёл год. История повторяется. Очередному судну с мигрантами не дают причал.

Сегодня НПО грозит уголовное преследование. Их сделали козлами отпущения из-за провала Евросоюза в решении миграционного вопроса, считают в организации "Врачи без границ".

"Операция Европейского союза по борьбе контрабандой мигрантов не дала тех результатов, которых ожидали. Число людей, пытающихся переплыть море, не уменьшилось. Просто нужно было кого-то обвинить в неудаче. В итоге это бремя легло на НПО". Орели Понтьё "Врачи без границ" (MSF)

В прошлом году Брюссель объявил о том, что будет реформировать систему распределения беженцев между странами сообщества.

Также планировалось создать спеццентры за пределами ЕС, где просители убежища дожидались бы решения по их запросам.

Ещ`ё одна инициатива - открытие центров в ряде европейских стран для того, чтобы избавить юг от чрезмерной миграционной нагрузки.

Но ни по одному из этих пунктов реформы стороны так и не сумели договориться. И с прибытием каждого нового судна европейские страны спорят, кто откроет ему свой порт.

"По правде сказать, мы сделали шаг назад. Сотрудничество в ЕС осуществляется не на равных. А то, к чему мы должны стремиться, - это солидарность, вовлечённость всех государств-членов и осознание ответственности, которая лежит на плечах всех без исключения стран шенгена". Серхио Каррер Центр европейских политических исследований (CEPS)

С июня 2018 года при попытке пересечь Средиземном море погибли более тысячи человек.

Число нелегалов, прибывающих в Европу, сокращается.

Но на последних выборах в Европарламент во многих странах националистические партии увеличили своё представительство в законодательном органе, во многом благодаря миграционной проблеме.

"Мы не можем, как это делало итальянское правительство в предыдущие годы, принять 700 тысяч нелегалов, под предлогом того, что их позже распредят. Этот механизм не работает, поскольку другие страны-члены сообщества попросту говорят нам "нет". Мара Биззотто партия "Лига"

Вопрос значится в повестке дня нынешнего саммита ЕС. На этой неделе лидеры стран соберутся в Брюсселе в надежде найти, наконец, решение миграционной дилеммы.