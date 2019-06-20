Миграционная дилемма ЕС

Июнь 2018. Десять дней судно "Аквариус", на борту которого находились свыше 600 мигрантов, дрейфовало в Средиземном море, пока разрешение на высадку не дали испанские власти.
Прошёл год. История повторяется. Очередному судну с мигрантами не дают причал.
Сегодня НПО грозит уголовное преследование. Их сделали козлами отпущения из-за провала Евросоюза в решении миграционного вопроса, считают в организации "Врачи без границ".
В прошлом году Брюссель объявил о том, что будет реформировать систему распределения беженцев между странами сообщества.
Также планировалось создать спеццентры за пределами ЕС, где просители убежища дожидались бы решения по их запросам.
Ещ`ё одна инициатива - открытие центров в ряде европейских стран для того, чтобы избавить юг от чрезмерной миграционной нагрузки.
Но ни по одному из этих пунктов реформы стороны так и не сумели договориться. И с прибытием каждого нового судна европейские страны спорят, кто откроет ему свой порт.
С июня 2018 года при попытке пересечь Средиземном море погибли более тысячи человек.
Число нелегалов, прибывающих в Европу, сокращается.
Но на последних выборах в Европарламент во многих странах националистические партии увеличили своё представительство в законодательном органе, во многом благодаря миграционной проблеме.
Вопрос значится в повестке дня нынешнего саммита ЕС. На этой неделе лидеры стран соберутся в Брюсселе в надежде найти, наконец, решение миграционной дилеммы.