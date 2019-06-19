Убийство Хашогджи: ООН обвиняет руководство Саудовской Аравии

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи представляет собой внесудебную расправу, за которую несёт ответственность Королевство Саудовская Аравия. Такой вывод содержится в докладе, представленном спецдокладчиком совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. В документе также содержится призыв к королевству извиниться за убийство Хашогджи перед его семьёй, друзьями и коллегами, а также перед правительством Турции за злоупотребление дипломатическими привилегиями.

Мы сфокусировали внимание на том, кто отдал приказ об убийстве. Я не располагаю фактами о том, кто отдал этот приказ. Но у меня есть факты, указывающие на то, что высокопоставленные должностные лица были соучастниками. Эти факты требуют дальнейшего расследования, особенно те, что касаются наследного принца. В первую очередь тот факт, что исполнители убийства отчитывались перед ним. Аньес Каламар спецдокладчик ООН

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что доклад содержит необоснованные утверждения. По его словам, расследование дела Хашогджи находится в исключительной компетенции саудовского правосудия.

Хашогджи был убит на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года. Части его тела обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии.